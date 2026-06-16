Сергей Собянин: набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

В Москве продлят набережную Марка Шагала в Даниловском районе, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, протяженность нового участка превысит 1 километр – от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Набережная станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр, а рядом с ним причал. На самой набережной укрепят берега и сделают подпорные стены.

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