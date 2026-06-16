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16 июня, 16:57

Происшествия

Главному редактору телеграм-канала Baza Трифонову продлили домашний арест

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил домашний арест главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову, а также продюсеру издания Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взяток полицейским. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик в комментарии ТАСС.

"Суд продлил домашний арест моему подзащитному Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой до 14 июля", – уточнил юрист.

Дело было возбуждено летом 2025 года. В редакции Baza и в квартире главреда прошли обыски, Трифонова и Лукьянову задержали.

Сначала они находились под стражей, позже их перевели под домашний арест. Меру пресечения продлевали несколько раз. При этом Трифонов и Лукьянова дали признательные показания.

Также по делу проходят трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов и бывший начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев. Последнего приговорили к 5 годам колонии.

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