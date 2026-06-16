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16 июня, 18:53

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Капибара Савелий из зоопарка Белгорода объявил бойкот из-за переезда в новый вольер

Видео: телеграм-канал "Белгородский зоопарк"

Капибара Савелий из белгородского зоопарка устроил бойкот из-за переезда в новый летний вольер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зоосад.

Животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников. На период адаптации тренинги с Савелием временно отменены, а посетителей просят соблюдать тишину возле вольера.

"Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки, тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал", – рассказал собеседник агентства.

Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка. Он несколько месяцев не подпускал к себе людей, однако со временем стал участвовать в публичных тренингах и выполнял команды за вознаграждение.

В зоопарке Савелия сравнили с ворчливым дедушкой. Специалисты отмечают непростой характер животного, так как в прошлый раз ему потребовалось два месяца, чтобы перестать шипеть на людей.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула – двух самцов и двух самок. У детенышей уже открылись уши и глаза, каждый котенок весит от 410 до 450 граммов. Сейчас отдел "Хищные млекопитающие" подбирает самые удачные варианты имен для котят.

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