Капибара Савелий из зоопарка Белгорода объявил бойкот из-за переезда в новый вольер

Капибара Савелий из белгородского зоопарка устроил бойкот из-за переезда в новый летний вольер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зоосад.

Животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников. На период адаптации тренинги с Савелием временно отменены, а посетителей просят соблюдать тишину возле вольера.

"Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки, тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал", – рассказал собеседник агентства.

Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка. Он несколько месяцев не подпускал к себе людей, однако со временем стал участвовать в публичных тренингах и выполнял команды за вознаграждение.

В зоопарке Савелия сравнили с ворчливым дедушкой. Специалисты отмечают непростой характер животного, так как в прошлый раз ему потребовалось два месяца, чтобы перестать шипеть на людей.

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