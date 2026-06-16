16 июня, 12:34Регионы
Два пони сбежали из передвижного цирка в Набережных Челнах
Гастроли в указанном городе проходят до 21 июня. Согласно информации, опубликованной на сайте цирка, шотландские пони участвуют в танце.
"Да, у нас сбежали два пони – мальчики по кличкам Кипрей и Пончик. Они веселые ребята, решили погулять. Но недолго гуляли, сотрудники цирка их отыскали, пригнали в загон", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ни животные, ни люди не пострадали. По его словам, пони лишь немного испугались проезжающих автомобилей.
Ранее в Москве спасли нильского крылана по кличке Марс, который сбежал от хозяев, вылетев в открытое окно квартиры. Животное летало от дома к дому, пугая прохожих. Спустя время рукокрылого поймали с помощью коробки и передали владелице. Марс не пострадал.