Два пони сбежали из передвижного цирка в Набережных Челнах

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Два пони сбежали из передвижного цирка "Арена-ягуар", который гастролирует в Набережных Челнах. Об этом РИА Новости сообщили в самом цирке.

Гастроли в указанном городе проходят до 21 июня. Согласно информации, опубликованной на сайте цирка, шотландские пони участвуют в танце.

"Да, у нас сбежали два пони – мальчики по кличкам Кипрей и Пончик. Они веселые ребята, решили погулять. Но недолго гуляли, сотрудники цирка их отыскали, пригнали в загон", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ни животные, ни люди не пострадали. По его словам, пони лишь немного испугались проезжающих автомобилей.

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