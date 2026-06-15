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15 июня, 16:46

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Ленинградский зоопарк показал котят манула

Видео: MAX/"Ленинградский зоопарк"

В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула. Видео с котятами опубликовано в канале зоосада в MAX.

У детенышей – двух самцов и двух самок – уже открылись уши и глаза. Каждый котенок весит от 410 до 450 граммов, они продолжают питаться молоком мамы.

"Пепе успела перенести всех из "гнезда" в новый домик. Манулята уже показываются из проема "логова", но не выходят в вольер", – рассказали в зоопарке.

В зоосаде отметили, что с материнством Пепе справляется отлично. Она кормит и воспитывает детенышей. Также успевает участвовать в тренингах и сама их инициирует – хищница специально подходит к двери и высматривает сотрудников в коридоре.

Сейчас отдел "Хищные млекопитающие" подбирает самые удачные варианты имен для котят.

Ранее три детеныша росомахи и один верблюжонок родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Матерью детенышей росомахи стала самка Камчатка, а отцом – Рагнар из Германии. У них родились две самки и самец. Родителями верблюжонка стали двугорбые Матильда и Вениамин.

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