Ленинградский зоопарк показал котят манула

В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула. Видео с котятами опубликовано в канале зоосада в MAX.

У детенышей – двух самцов и двух самок – уже открылись уши и глаза. Каждый котенок весит от 410 до 450 граммов, они продолжают питаться молоком мамы.

"Пепе успела перенести всех из "гнезда" в новый домик. Манулята уже показываются из проема "логова", но не выходят в вольер", – рассказали в зоопарке.

В зоосаде отметили, что с материнством Пепе справляется отлично. Она кормит и воспитывает детенышей. Также успевает участвовать в тренингах и сама их инициирует – хищница специально подходит к двери и высматривает сотрудников в коридоре.

Сейчас отдел "Хищные млекопитающие" подбирает самые удачные варианты имен для котят.

Ранее три детеныша росомахи и один верблюжонок родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Матерью детенышей росомахи стала самка Камчатка, а отцом – Рагнар из Германии. У них родились две самки и самец. Родителями верблюжонка стали двугорбые Матильда и Вениамин.

