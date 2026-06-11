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11 июня, 10:21

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Манулу Тимофею из Московского зоопарка исполнилось шесть лет

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Манулу Тимофею из Московского зоопарка исполнилось шесть лет, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Через год его привезли в Москву, где он стал народным любимцем. В честь дня рождения специалисты подготовили для манула праздничное угощение, которое вручат в 14:30.

Для посетителей зоосада также подготовили интерактивную программу. С 12:00 до 14:00 для них пройдут мастер-классы и викторина. Мероприятия состоятся в галерее, расположенной рядом с вольером Тимофея. Попасть на них можно по входному билету в зоопарк.

Понаблюдать за вручением Тимофею подарка могут и зрители онлайн-трансляций. Проект реализуется совместно с департаментом информационных технологий. Наблюдать за животными с компьютера, телефона или планшета можно ежедневно в часы работы зоосада и тогда, когда доступен повтор дневного эфира.

Уточняется, что у Тимофея уже закончилась разжировка к лету. В начале июня он сбросил почти 50% своего зимнего веса. В настоящее время у него один разгрузочный день в неделю, а объем ежедневной порции составляет примерно 150–200 граммов. Манул также сбросил густой подшерсток, поэтому его шерсть получила рыжий оттенок.

Зажировка и разжировка являются естественными физиологическими особенностями вида. В дикой природе манулы живут в степном климате, где шерсть защищает их от морозов, однако короткие лапы осложняют охоту по глубокому снегу. Жировой запас помогает им пережить сезон, когда корма становится меньше.

В зоопарке сотрудники поддерживают эти процессы искусственно. С конца лета они увеличивают порцию и контролируют вес животного. К декабрю вес достигает максимальных значений, а в феврале Тимофей начинает худеть. Тогда зоологи сокращают рацион, устраивая ему разгрузочные дни.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что Тимофей, а также дальневосточный леопард, пума и азиатские львы предпочитают непогоду пережидать в теплых вольерах. Во время дождя и снега представители семейства кошачьих не любят выходить на улицу. В это время на прогулке можно увидеть только восточносибирских рысей, которые тоже укрываются под навесом.

Международный день манула отметили в Московском зоопарке

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