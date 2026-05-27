27 мая, 13:58

Город

Детеныши росомахи и верблюда появились на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Три детеныша росомахи и один верблюжонок родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента культуры.

Щенки росомахи появились на свет 26 января, а в конце февраля родился верблюжонок.

Матерью детенышей росомахи стала молодая самка по кличке Камчатка, а отцом – Рагнар из Германии. У них родились две самки и самец, которых можно различить по рисунку из пятен на горле. В 2 месяца вес малышей составлял около 2 килограммов. В настоящее время они уже исследуют вольер и едят мясо.

Родителями верблюжонка стали двугорбые Матильда и Вениамин. Маленькую самку назвали Мартой. У Матильды это был первый детеныш, и, как часто случается в таких ситуациях, она не стала кормить его. В связи с этим специалисты решили выкармливать Марту искусственно, добавила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Детеныша перевели в отдельный вольер. Ее кормят ивовыми ветками и сеном. Гости могут увидеть верблюжонка на экскурсиях центра воспроизводства.

Ранее у кошачьих лемуров Барса и Алаутры из Московского зоопарка родилась двойня. Примерно до полугода детеныши преимущественно питаются материнским молоком. Однако приблизительно с 2-месячного возраста они понемногу пробуют взрослую еду.

