Страница онлайн-трансляций Московского зоопарка стала удобнее для пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты сделали страницу онлайн-трансляций для наблюдения за обитателями Московского зоопарка более современной и интерактивной, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, был обновлен дизайн и структура страницы, добавлены новые разделы и видео с животными, а также выделены избранные эфиры, чтобы пользователи могли быстрее включать трансляции с любимыми героями. Кроме того, реализованы удобные интеграции с другими сервисами портала mos.ru.

Теперь, открыв главную страницу, пользователи сразу видят видеофрагменты с животными. Например, как облизывается манул, зевает дальневосточный леопард, гуляют капибары или играет с мячом белый медведь.

Также появилось удобное верхнее меню с полезными кнопками: одна ведет на англоязычную версию проекта, другая включает фоновую музыку. Кнопка "Смотреть эфиры" открывает список страниц с онлайн-трансляциями, где можно понаблюдать за обитателями зоопарка – из вольеров с кошачьими, медведями и пандами, а также другими хищниками, травоядными, приматами и птицами.

Вместе с тем на главной странице проекта ниже разместили карточки популярных героев – рысей, слонов, панд, енотов и других любимцев публики. При нажатии на карточку открывается страница животного, где пользователи могут включить эфир с камер, установленных в его вольере, узнать интересные факты и посмотреть фотографии обитателя. Проверить знания о некоторых героях проекта также можно в интерактивных викторинах.

В новом разделе "Звезда месяца" отображаются избранные трансляции из разных вольеров. Там будут размещаться самые интересные для текущего сезона эфиры. Это поможет зрителям застать больше моментов, когда животные активны. Раздел будет регулярно обновляться.

В еще одном новом разделе "Тут создаются тренды" собраны короткие, динамичные и трогательные вертикальные видео с героями проекта. Отмечается, что привычный для социальных сетей формат поможет лучше познакомиться с животными.

В виде красочных карточек оформили раздел с информацией о Московском зоопарке. Благодаря этому можно лучше узнать об истории и достижениях учреждения, о работе его специалистов и о программах, которые зоопарк предлагает гостям. Также на странице есть ответы на популярные вопросы о проекте онлайн-трансляций.

Кроме того, появились две важные интеграции. Первая – с сервисом "Мосбилет", позволяющая купить билеты в зоопарк без перехода на другие страницы. Вторая – с сервисом "Моспитомец". На главной странице проекта с эфирами из зоопарка можно найти анкеты кошек и собак из столичных приютов, которые ищут хозяина.

Ранее в зоопарке призвали не брать на руки и не забирать домой найденных в Москве утят. В учреждении пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается.