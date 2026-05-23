23 мая, 17:27

В Московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нельзя брать на руки или забирать домой найденных в городе утят. Об этом предупредила пресс-служба Московского зоопарка.

Там пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях.

Если же взрослые особи не обнаружены, в первую очередь следует позвонить по номеру 112, отметили в пресс-службе. На место прибудут зоологи отдела спасения диких животных Московского зоопарка и заберут утят, если потребуется. Они окажут им всю необходимую помощь.

Как рассказали в зоопарке, сейчас в отделе спасения диких животных специалисты выхаживают многих утят, некоторых люди забрали по незнанию. Птенцы получают уход и питание, гуляют и плавают. Потом им подберут приемную семью и выпустят в природу.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

Сезон спасения утят начался в Москве

животныегород

