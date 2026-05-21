Новости

21 мая, 12:16

Город

Лестницу для спуска в бассейн установили в вольере медведя Грома в Московском зоопарке

Видео: MAX/"Светлана Акулова"

Лестницу для спуска в бассейн установили в вольере медведя Грома в Московском зоопарке. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Это видео вызывает и радость за него, и боль. Радость, что медведь впервые <...> смог спуститься в водоем. Грусть, что впервые", – заявила Акулова.

Ранее белый медведь Терпей из Московского зоопарка подружился с новой соседкой – уткой Крякушей. Утка залетела в вольер 3 мая. Зоологи несколько раз ловили ее и уносили на пруд, но Крякуша все равно возвращалась к белому медведю. В зоопарке назвали удивительным то, что Терпей не прогнал утку.

До этого панда Жуи из Московского зоопарка освоил новое лакомство – тканевые "калачи" с сюрпризом внутри. На видео медведь держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает отверстие и достает спрятанные внутри бамбуковые ростки. Затем Жуи берет "калач" всеми лапами, перекатывается на спину и пытается разорвать головоломку снова, но после нескольких неудач сдается и уходит.

животныегород

