Панда Жуи из Московского зоопарка распробовал "калачи"

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Жуи из Московского зоопарка освоил новое лакомство – тканевые "калачи" с сюрпризом внутри. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Жуи распробовал "калачи" – теперь это любовь!" – написала она в телеграм-канале.

На видео медведь держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает отверстие и достает спрятанные внутри бамбуковые ростки. Затем Жуи берет "калач" всеми лапами, перекатывается на спину и пытается разорвать головоломку снова, но после нескольких неудач сдается и уходит.

Такие тканевые конверты являются частью программы по обогащению среды, которая заставляет животных проявлять природную смекалку.

Ранее какаду инка появились на экспозиции Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Австралийские попугаи переехали в центр прошлым летом и первое время содержались в карантине. Теперь посетители могут посмотреть на птиц в уличных вольерах на экскурсионном маршруте.