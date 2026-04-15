Какаду инка переехали в уличный вольер в Московском зоопарке

Какаду инка появились на экспозиции Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщил зоосад в телеграм-канале.

Австралийские попугаи переехали в центр прошлым летом и первое время содержались в карантине. Теперь посетители смогут посмотреть на птиц в уличных вольерах на экскурсионном маршруте.

"Наблюдать за этим попугаями очень интересно. Они живут группами, шумно переговариваются и в моменты возбуждения демонстрируют яркий полосатый хохолок", – говорится в сообщении.

Какаду инка только начинают осваивать новый вольер. Так как теплая погода еще не установилась окончательно, сотрудники оставляют открытым переход в обогреваемые внутренние помещения. В холодную или дождливую погоду перекрывают выход на улицу.

Отмечается, что в каждом австралийском штате какаду инка находятся под охраной.

Ранее детеныша морского котика Снарка из Московского зоопарка выпустили в уличный бассейн. В конце декабря прошлого года на фоне морозов Снарк был переведен во внутренний бассейн павильона "Ластоногие", где было тепло и безопасно. Всю зиму детеныш рос и крепчал.

Сотрудники зоосада указали, что сейчас Снарк весит около 17 килограммов. Однако он начал активно принимать участие в тренинге.