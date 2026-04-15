15 апреля, 13:48

Какаду инка переехали в уличный вольер в Московском зоопарке

Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

Какаду инка появились на экспозиции Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщил зоосад в телеграм-канале.

Австралийские попугаи переехали в центр прошлым летом и первое время содержались в карантине. Теперь посетители смогут посмотреть на птиц в уличных вольерах на экскурсионном маршруте.

"Наблюдать за этим попугаями очень интересно. Они живут группами, шумно переговариваются и в моменты возбуждения демонстрируют яркий полосатый хохолок", – говорится в сообщении.

Какаду инка только начинают осваивать новый вольер. Так как теплая погода еще не установилась окончательно, сотрудники оставляют открытым переход в обогреваемые внутренние помещения. В холодную или дождливую погоду перекрывают выход на улицу.

Отмечается, что в каждом австралийском штате какаду инка находятся под охраной.

Ранее детеныша морского котика Снарка из Московского зоопарка выпустили в уличный бассейн. В конце декабря прошлого года на фоне морозов Снарк был переведен во внутренний бассейн павильона "Ластоногие", где было тепло и безопасно. Всю зиму детеныш рос и крепчал.

Сотрудники зоосада указали, что сейчас Снарк весит около 17 килограммов. Однако он начал активно принимать участие в тренинге.

Читайте также


Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

