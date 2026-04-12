Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 13:19

Город

Детеныша морского котика Снарка из Московского зоопарка выпустили в уличный бассейн

Видео: МАХ/"Московский зоопарк"

Детеныша морского котика Снарка из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось 9 месяцев, выпустили в уличный бассейн. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Представители зоопарка напомнили, что в конце декабря прошлого года на фоне морозов Снарк был переведен во внутренний бассейн павильона "Ластоногие", где было тепло и безопасно. Всю зиму детеныш рос и крепчал. Теперь он вновь вернулся в уличный бассейн.

Сотрудники зоосада указали, что сейчас Снарк весит около 17 килограммов. Однако он начал активно принимать участие в тренинге. Сперва детеныш лишь мог наблюдать за достижениями своей матери Юшки. Но после того, как ему стали предлагать съесть рыбу, он заинтересовался занятиями.

Ранее мятные палочники, или мегакрании Бейтса, впервые появились в Московском зоопарке. В природе встретить их можно в лесах северо-восточного побережья Австралии, Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Названы они так из-за своего способа защиты от хищников – эти насекомые могут выпускать из пор спрей с мятным запахом.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, появление на территории зоосада мятных палочников является серьезным достижением, так как они с трудом размножаются в неволе. Теперь все посетители смогут увидеть этих насекомых и узнать множество интересных фактов о них. Обитают мятные палочники в павильоне "Птицы и бабочки".

животныегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика