Москвичам пообещали теплую погоду "миллион на миллион" 6 и 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Солнечная и теплая погода "миллион на миллион" прогнозируется в Москве в субботу и воскресенье, 6 и 7 июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет "миллион на миллион" – солнечно, сухо и тепло, по ночам – от 10 до 13 градусов, после полудня – от 24 до 27 градусов", – рассказал он.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели будет малооблачно. Воздух прогреется до 25–28 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин отметил, что в конце июня и начале июля москвичей ждет жаркая погода от 25 до 30 градусов.

При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в Московском регионе может опуститься ниже 20 градусов, однако через 1–2 дня потеплеет. Осадки в июне будут в пределах нормы.