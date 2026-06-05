Третьей моделью российского автобренда Senat станет кроссовер

Фото: aurusmotors.com

Третьей моделью российского бренда Senat станет кроссовер (SUV), заявил генеральный директор компании Андрей Панков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Панков объяснил, что бренд планирует развивать свою платформу на основе первой модели Senat 900 в три этапа. Первым этапом назван уже запущенный в производство седан, вторым этапом станет его удлиненная версия Senat 1000.

"Ну и третий этап будет уже полностью разработанный под потребности российского рынка автомобилей SUV", – цитирует его РИА Новости.

Производство модели Senat 900 было запущено 4 июня на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Старт производству в рамках ПМЭФ дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Инициаторы проекта вложили в реиндустриализацию площадки, на которой ранее выпускали автомобили бренда Toyota, порядка 3 миллиардов рублей.

