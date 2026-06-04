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04 июня, 05:26

Транспорт

"АвтоВАЗ" поставит на конвейер Lada Azimut в следующем квартале года

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Кроссовер Lada Azimut встанет на промышленное конвейерное производство уже в следующем квартале 2026 года. Продажи модели начнутся в четвертом квартале, сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

Он заявил, что именно Azimut – это будущее компании. Кроссовер получит новую линейку более мощных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Такие силовые агрегаты также будут устанавливать и на другие модели, в том числе на Lada Vesta.

По словам Соколова, в данный момент компания ориентируется именно на запросы клиентов и ожидания покупателей, а не на желание удивить рынок. В перспективе на флагманских моделях могут появиться гибридные и турбированные двигатели. Прототип гибридной версии "АвтоВАЗ" готов показать уже до конца года, добавил Соколов.

Ранее российский автопроизводитель Volga на ПМЭФ впервые показал флагманский кроссовер K50. Автомобиль относится к классу SUV D. Он оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Три новые модели автомобилей Volga будут представлены в пяти цветах. В частности, кроссовер К50 можно будет приобрести в черном, белом, сером, серебристом и зеленом цветах. Он будет стоить от 4,2 миллиона рублей.

Продажи дизельных легковых машин упали почти на четверть в России за год

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