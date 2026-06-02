Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 16:55

Транспорт

Новые автомобили Volga будут представлены в пяти цветах

Фото: volga.auto

Три новые модели автомобилей Volga будут представлены в пяти цветах. Варианты окраса кузова появились на официальном сайте компании.

В частности, кроссовер К50 можно будет приобрести в черном, белом, сером, серебристом и зеленом цветах. Он будет стоить от 4,2 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленый оттенки. Стоимость этой модели будет начинаться от 2,75 миллиона рублей.

Седан С50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Его можно будет приобрести по цене от 2,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" выпустит кроссовер Lada Azimut как минимум в трех новых оттенках – бежевом, зеленом и цвете морской волны.

Лабораторные испытания лакокрасочных материалов уже завершены. Как заявил производитель, они показали свою прочность и устойчивость к разным погодным условиям.

Автоэксперты назвали популярные у россиян автомобили на вторичном рынке

Читайте также


транспортавто

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика