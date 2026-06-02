Новые автомобили Volga будут представлены в пяти цветах

Фото: volga.auto

Три новые модели автомобилей Volga будут представлены в пяти цветах. Варианты окраса кузова появились на официальном сайте компании.

В частности, кроссовер К50 можно будет приобрести в черном, белом, сером, серебристом и зеленом цветах. Он будет стоить от 4,2 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленый оттенки. Стоимость этой модели будет начинаться от 2,75 миллиона рублей.

Седан С50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Его можно будет приобрести по цене от 2,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" выпустит кроссовер Lada Azimut как минимум в трех новых оттенках – бежевом, зеленом и цвете морской волны.

Лабораторные испытания лакокрасочных материалов уже завершены. Как заявил производитель, они показали свою прочность и устойчивость к разным погодным условиям.