В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выдавать специальный сертификат подросткам от 14 до 18 лет, которые получили первый официальный заработок. Об этом сообщается в приведенном агентством ТАСС документе, направленном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Речь идет о получении заработка по трудовому договору, договору гражданско-правового характера либо в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Предполагается, что несовершеннолетние смогут потратить средства на образовательные цели, в частности на покупку учебной литературы, оплату программ дополнительного образования, профессиональных курсов или профориентационных программ.

По мнению Чернышова, мера поможет подросткам научиться основам финансовой грамотности, а также повысит их заинтересованность в официальном трудоустройстве.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что россияне в возрасте 40–45 лет являются самыми востребованными на рынке труда. Он объяснил, что эта возрастная категория в силу демографических трендов считается "ниспадающей по количеству".