В Госдуме предложили дать родителям первоклассников право брать выходной 1 сентября

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября, взяв этот день в счет отпуска или за свой счет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Парламентарий считает, что такую возможность стоит закрепить законодательно, но не в виде дополнительного выходного дня, а как право взять день за свой счет или в счет ежегодного отпуска. По его мнению, это станет компромиссным решением, которое позволит родителям проводить детей в школу.

Нилов отметил, что сейчас трудовое законодательство позволяет работающим родителям договариваться с работодателем, и чаще всего руководство идет навстречу, но норма закона была бы предпочтительнее.

Он подчеркнул, что дополнительный выходной создал бы нагрузку на бюджет, поэтому правительство на такой шаг не пойдет, а вот закрепить право на отпуск за свой счет или в счет основного было бы вполне реализуемо.

Ранее стало известно, что в России могут появиться новые меры поддержки одиноких родителей. К примеру, круглосуточные группы в детских садах или ясельные группы. Кроме того, прорабатывается возможность приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным.