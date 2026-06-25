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25 июня, 15:24

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Юрист Айвар: семьи могут вернуть от 25 до 100% стоимости путевки в детский лагерь

Юрист напомнила о праве родителей на компенсацию за детский лагерь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/комплекс социального развития

Российские семьи могут получить компенсацию за летний лагерь в размере от 25 до 100% стоимости путевки. Об этом рассказал представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с "Абзацем".

"Государственная поддержка семей через частичную компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря – важная социальная мера, направленная на обеспечение права детей на отдых", – указала эксперт.

Льгота, по ее словам, предназначена для поддержки социально незащищенных граждан. Условия и окончательная сумма зависят от региона. В частности, местные власти сами устанавливают лимиты выплат, поскольку единой федеральной компенсации для всех семей не существует.

Например, в Москве малообеспеченные семьи могут получить до 50% компенсации, но не более 5 тысяч рублей. Дети под опекой могут рассчитывать на 100-процентную компенсацию, но не более 76 тысяч рублей.

В то же время в ряде регионов России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, широко используются сертификаты для детей работающих родителей, продолжила Айвар. Однако процесс возврата средств по-прежнему осложнен множеством бюрократических барьеров.

В частности, требуется собрать обширный пакет документов, подать заявления в сжатые сроки, зачастую до 1 октября. Кроме того, существует ограничение на использование только аккредитованных лагерей из реестра.

Данные проблемы, по мнению юриста, следует решать на государственном уровне. Среди возможных мер она назвала стандартизацию минимальных гарантий компенсации для основных льготных категорий и завершение цифровизации процедуры через портал "Госуслуги".

"Нужно обеспечить проактивное информирование семей и расширить практику сертификатов на оплату путевок заранее, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей", – подытожила эксперт.

В числе россиян, которые могут получить бесплатные путевки на отдых, в Госдуме ранее назвали детей-инвалидов, детей из многодетных семей, семьи с низким доходом, детей участников СВО и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

При этом в некоторых субъектах страны, например в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевку, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера отдых детям могут организовать за счет работодателей родителей, а также региона.

Более 1,5 тыс детей отдохнут в лагерях Подмосковья по бесплатным путевкам

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