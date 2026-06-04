Психолог Кочетова: при выборе детского лагеря следует уточнить образование вожатых

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При выборе летнего лагеря следует ориентироваться не на рекламные буклеты, а на прозрачность работы учреждения. Об этом RT рассказали специалисты факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

"У администрации лагеря нужно прямо спросить, как подбираются вожатые, есть ли у них педагогическое или психологическое образование, проходит ли команда дополнительное обучение", – подчеркнула исполняющая обязанности заведующего кафедрой возрастной психологии Юлия Кочетова.

Также важно уточнить, есть ли в штате профессиональный психолог и как он помогает детям, которым трудно адаптироваться.

Старший преподаватель той же кафедры Елизавета Емельянова рекомендовала изучить программу еще до подписания договора. Хороший признак – баланс между активностями, отдыхом и творчеством, а также продуманные командные игры.

Отдельного внимания требуют условия проживания и безопасность. Стоит заранее посмотреть фотографии корпусов, столовых и других помещений, узнать об охране и наличии медработников.

Кроме того, психолог посоветовала выяснить правила связи с ребенком. Если администрация спокойно объясняет, когда и как можно созвониться, насколько оперативно реагируют на обращения родителей и есть ли возможность экстренного контакта с психологом или руководством, это говорит о хорошем уровне организации.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о включении расходов на покупку путевок в детские лагеря в состав социального налогового вычета. Речь идет о круглосуточных сезонных, круглогодичных и палаточных лагерях, которые состоят в региональных реестрах. Дополнительно государству нужно профинансировать проезд детей к местам отдыха, отметил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.