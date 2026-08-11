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11 августа, 11:59

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"Известия": в Салехарде 51 человек заразился сальмонеллезом из-за еды из доставки

В Салехарде 51 человек заразился сальмонеллезом из-за еды из доставки – СМИ

Фото: depositphotos/Milkos

В Салехарде у 51 человека подтвердили сальмонеллез после употребления готовой еды из службы доставки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемиологические мероприятия.

Среди заболевших – 18 детей. Большинство пострадавших проходят лечение амбулаторно. В настоящий момент в больницах остаются восемь человек, включая троих детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Японии после посещения ресторана при гостинице отравились 192 человека. Во время обследования у них нашли патогенную кишечную палочку O146. У пострадавших появились такие симптомы, как сильная боль в животе, диарея и повышенная температура. Кроме того, одного человека госпитализировали.

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