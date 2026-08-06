Почти 200 человек отравились в ресторане в Японии

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В Японии 192 человека отравились после посещения ресторана при гостинице. В ходе обследования у них обнаружили патогенную кишечную палочку O146, сообщили власти префектуры Сидзуоки.

Инцидент произошел в городе Готэмбе. У пострадавших на следующий день после посещения ресторана появились такие симптомы, как сильная боль в животе, диарея и повышенная температура. Среди отравившихся есть дети. Одного человека госпитализировали, но вскоре выписали, а все остальные пострадавшие уже идут на поправку.

Ресторану, где отравились люди, временно запретили вести коммерческую деятельность. Большинство пострадавших были постояльцами гостиницы, при которой работало заведение.

Ранее стало известно, что в США число лабораторно подтвержденных случаев циклоспороза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis, – превысило 10 тысяч. Патоген вызывает длительную водянистую диарею, слабость, потерю аппетита и спазмы в желудке.

По последним данным, не менее 517 пациентов были госпитализированы, двое скончались. Заболевание зафиксировано в 47 штатах в период с 1 мая по 3 августа.