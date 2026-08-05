Порядка 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления суши на Ямале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Порядка 30 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши и роллов в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Заказ продукции был сделан в организации "Доставка суши и пиццы Wasabi89". По предварительным данным, четверо пострадавших находятся на стационарном лечении.

В связи с произошедшим следователи организовали доследственную проверку по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по региону рассказали, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий, способствовавших заболеваемости. Специалисты отобрали пробы готовой продукции и обследовали персонал.

К настоящему моменту удалось выявить многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в цехе по изготовлению пищевой продукции, в связи с чем работа организации приостановлена.

Ранее случай массового отравления произошел в детском лагере под Омском. За медицинской помощью обратились воспитанники спортивного лагеря "Динамовец", расположенного в селе Красноярка.

Как писали СМИ, речь шла о пищевом отравлении. В частности, симптомы включали высокую температуру и диарею. В одном отряде пострадали 16 человек, в другом – девять, в третьем – четыре.

