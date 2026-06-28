Сальмонеллез подтвердился у 26 человек в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Астраханской области"

Сальмонеллез подтвердили у 26 человек после употребления готовой продукции из магазина "Михайловский" в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", – указано в сообщении.

Ведомство локализует очаг инфекции. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.

Предварительной причиной, по данным Роспотребнадзора, стало изготовление рыбных котлет в антисанитарных условиях.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома под Астраханью стало известно 27 июня. Все пострадавшие были направлены в инфекционный стационар для оказания помощи. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

