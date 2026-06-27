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27 июня, 16:51

Происшествия

Роспотребнадзор нашел нарушения в гастрономе под Астраханью после отравления людей

Фото: телеграм-канал Baza

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области выявило нарушения в работе цеха гастронома после отравления 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования установили, что сотрудниками гастронома не была обеспечена поточность технологических процессов, а на разделочном инвентаре отсутствовала маркировка.

"Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: определен круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами с проведением лабораторных исследований на сальмонеллез", – добавили в ведомстве.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома в Астраханской области стало известно 27 июня. Изначально число пострадавших составляло 12 человек, однако затем оно увеличилось до 14. Один из отравившихся скончался.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. По результатам лабораторных исследований у них выявлен сальмонеллез. Предварительно, источником инфекции стали рыбные котлеты.

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