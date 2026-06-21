Уголовное дело возбуждено в Туве после отравления 15 человек в кафе

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Туве после отравления 15 человек в кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Информация об обращении 15 человек, в том числе 11 детей, в больницу с признаками отравления поступила полиции Барун-Хемчикского района 21 июня. В результате было установлено, что в период с 19-го по 21-е число было госпитализировано 11 жителей Ак-Довурака, которые посещали местное кафе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверку также проводит региональная прокуратура и Роспотребнадзор.

Ранее 16 человек, включая 5 детей, обратились за медпомощью в Камышине Волгоградской области после употребления купленных в местном кафе роллов и суши. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Деятельность заведения приостановлена.

Позже у отравившихся обнаружили сальмонеллез. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Спустя время количество отравившихся увеличилось до 30 человек.

