Сальмонеллез выявлен у съевших суши в кафе в Камышине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Случаи сальмонеллеза выявлены у людей, которые ели роллы, суши и салаты в кафе "ЕвроАзия" в Камышине. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Об инциденте стало известно 16 июня. 16 человек, в том числе 5 детей, обратились за медицинской помощью в Камышине после употребления купленных на вынос продуктов. При этом жизни людей ничего не угрожает.

После госпитализации граждан с признаками кишечной инфекции возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Деятельность кафе приостановлена.