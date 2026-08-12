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12 августа, 10:34

Общество

В России почти в два раза сократилось потребление хлеба

Фото: depositphotos/Irochka

Потребление хлеба в России в 2025 году упало в 1,8 раза по сравнению с 2006-м. Показатель составил всего 34,8 килограмма в среднем на человека в год. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что в 2025 году один человек съедал в среднем 23,7 килограмма пшеничного хлеба, 11,1 килограмма – ржаного и других видов. При этом в 2006-м потребление хлеба составляло 62,2 килограмма на человека в год, из них 42,3 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, 19,9 килограмма – на остальные разновидности.

В то же время за почти 20 лет снизилось на 25% потребление муки. Показатель упал до 13 килограммов.

Несмотря на эту статистику, за прошедшие годы россияне стали больше есть хлебобулочных изделий. Если в 2006 году это было 4,2 килограмма, то в 2025-м – 4,7 килограмма. Также выросло потребление других мучных кондитерских изделий: 13 килограммов в 2006-м и 14,2 килограмма в 2025-м. При этом в статистику не включали продукты, съеденные вне дома.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние 15 лет россияне стали меньше употреблять хлеб и начали больше есть белки, овощи и фрукты. Она назвала это положительной тенденцией. При этом говорить о достигнутых результатах пока рано, так как речь идет о серьезной и важной работе.

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