В России продуктовая корзина мясоедов оказалась дешевле, чем у веганов

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Недельный рацион взрослого россиянина с мясом и молочными продуктами в 2026 году обходится в среднем в 2 004 рубля, тогда как веганский набор продуктов стоит 2 305 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Для расчета классического рациона специалисты использовали нормы потребительской корзины. В набор вошли хлеб, макароны, рис, гречка, овсянка, овощи, фрукты, свинина, рыба, молочные продукты и яйца. Так, 1,1 килограмма свинины оценили в 264 рубля, 350 граммов минтая – в 82 рубля, три литра молока – в 198 рублей, килограмм творога – в 303 рубля, 600 граммов сыра – в 330 рублей, а четыре яйца – в 40 рублей.

Веганская корзина сохранила тот же набор круп, овощей и фруктов, однако мясо и молочные продукты заменили бобовыми и соевыми аналогами. В нее вошли 500 граммов чечевицы за 126 рублей, 500 граммов фасоли за 55 рублей, два килограмма гороха за 71 рубль, три литра соевого молока за 705 рублей и 1,25 килограмма тофу за 660 рублей.

Наиболее заметная разница оказалась в стоимости молочных продуктов и их заменителей. Если три литра обычного молока стоят 198 рублей, то аналогичный объем соевого молока обойдется более чем в три раза дороже – в 705 рублей. Существенно отличается и цена основных источников белка: свинина на неделю стоит 264 рубля, тогда как тофу – 660 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 2,6% по сравнению с январем, составив в среднем 7 712,4 рубля на человека. Самый дорогой набор оказался на Чукотке (почти 19,8 тыс. рублей) и Камчатке (свыше 13,2 тысячи), самый дешевый – в Мордовии (6 249 рублей) и Пензенской области (6 516,6 рубля).