Россияне покупали квашеную капусту, батат и физалис в Великий пост

Россияне покупали квашеную капусту, батат и физалис во время Великого поста. Соответствующее исследование сети гипермаркетов "О'КЕЙ" есть в распоряжении Москвы 24.

По результатам опроса, 11% респондентов изменили питание на время поста. Однако только 3% опрошенных сделали это из религиозных соображений.

Любимыми категориями продуктов россиян в пост традиционно остаются свежие и замороженные овощи, а также крупы и каши. Регулярно в этот период их употребляют 68 и 54% опрошенных соответственно.

Вместе с тем вырос спрос на продукты, свойственные традиционной русской кухне. Например, квашеную капусту в пост едят 37% респондентов. По сравнению с прошлогодними показателями продажи этого товара увеличились на 8% в аналогичный период 2026 года.

Кроме того, во время поста 35% россиян в качестве перекуса выбирают орехи. При этом чаще всего покупают грецкий и лесной. По сравнению с периодом Великого поста 2025 года продажи этих сортов выросли на 14 и 12% соответственно. Также увеличился спрос на ореховые смеси: чаще всего выбирали коктейли с изюмом, фундуком и сушеной клюквой.

Самой востребованной сладостью в пост оказалось варенье. Оно прибавило 17% по отношению к средним показателям продаж этого продукта.

Также выяснилось, что часть граждан соблюдает пост для оздоровления организма, что отражается в потребительских предпочтениях – растет спрос на растительные продукты с высоким содержанием белка.

В частности, во время поста продажи бобовых увеличились на 6%. Особой популярностью у россиян пользуются фасоль пинто и нут. Еще 8% респондентов включают в постную продуктовую корзину тофу, растительные аналоги мясных продуктов, протеиновые веганские батончики и десерты.

В период поста аналитики также фиксировали рост продаж изысканных продуктов. Например, граждане чаще стали покупать проростки фасоли маш, физалис, вяленые томаты, батат, вешенки и эдамаме.

О желании россиян сделать постное меню более разнообразным говорит и повышенный интерес к растительному молоку и йогуртам. Каждый 10-й опрошенный включает эти товары в рацион в период поста на регулярной основе. Аналитики отметили, что спрос на альтернативную молочную продукцию стабилен и в течение остального времени.

При этом динамика продаж постных позиций в отделе кулинарии свидетельствует о том, что в период поста россияне стремятся реже готовить дома. Продажи каш, тушеных овощей и постной выпечки выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На нескольких ярмарках в Москве ранее обновили меню к Великому посту. Там появилась возможность попробовать горячие супы без продуктов животного происхождения, веганские десерты и кофе на растительном молоке. Например, на ярмарке на улице Свободы подают гречневую кашу с черносливом и грецким орехом, рисовую кашу на овсяном молоке, тыквенный и грибной супы. Из быстрых перекусов – сэндвич с картофельной котлетой.

