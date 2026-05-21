Москвичам напомнили, как получить документ жилищного учета на mos.ru

На портале mos.ru москвичам доступна услуга получения информации жилищного учета. За 14 лет ее работы горожане воспользовались ей порядка 11 миллионов раз, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

Сервис предоставляет возможность оформить в электронном виде единый жилищный документ, выписку из домовой книги, а также справку об отсутствии задолженности либо переплаты, о состоянии финансово-лицевого счета и другие документы, связанные с жильем.

С 2026 года процесс получения услуги стал еще проще благодаря внедрению цифрового ассистента "Москва", который доступен в чате поддержки портала mos.ru и в приложении "Моя Москва".

Данная услуга, как напомнила замдиректора департамента системы государственных услуг департамента информационных технологий Ирина Томсинова, стала одной из первых, переведенных в онлайн-формат. Она значительно упрощает жизнь горожан, избавляя их от необходимости посещать учреждения и стоять в очередях.

"Особенно востребована услуга при сделках с недвижимостью, например при продаже квартиры. Хотя не все документы обязательны для оформления сделки, они помогают проверить информацию о квартире, ее жильцах, а также убедиться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги", – цитирует Томсинову портал мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться сервисом можно, перейдя в раздел "Жилье, недвижимость, земля" mos.ru, а после выбрав подраздел "Жилищный и технический учет", найдя там "Получение информации жилищного учета". Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись на портале.

После открытия формы нужно ввести код плательщика и номер квартиры или адрес дома с номером квартиры. Затем следует заполнить персональные данные. При личной подаче заявления необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контакты и сведения из паспорта. Если же пользователь действует от имени другого человека, нужно внести аналогичные данные этого лица.

Если информация уже имеется в личном кабинете на mos.ru, она будет заполнена автоматически. После этого останется выбрать нужный документ из предложенного списка. Готовый документ появится в личном кабинете в течение суток.

Услугой могут пользоваться как собственники, так и арендаторы жилых помещений, имеющие регистрацию в мегаполисе.

Помимо этого, также все владельцы недвижимости могут обратиться к цифровому ассистенту "Москва", который работает на базе искусственного интеллекта (ИИ). В тестовом режиме он доступен в чате поддержки на mos.ru и в приложении "Моя Москва".

Для этого нужно авторизоваться на портале или в мобильном приложении. Затем можно отправить текстовый или голосовой запрос на предоставление информации о жилищном учете. Если в личном кабинете уже есть все необходимые данные, виртуальный помощник уточнит детали и предоставит нужные документы. Если же пользователь ранее не вводил информацию о своей квартире, ассистент попросит проверить паспортные данные и внести недостающие сведения.

Вместе с тем на mos.ru можно воспользоваться сервисом для проверки подлинности документов жилищного учета. Он позволяет, к примеру, удостовериться в достоверности выписки из домовой книги, единого жилищного документа, справок о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Технология блокчейна гарантирует точность информации, исключая ее изменение или подделку.

Благодаря электронному формату получения и проверки документов взаимодействие с городскими службами становится максимально удобным и безопасным. Жители Москвы экономят время, быстро получают юридически значимые документы и могут быть уверены в их подлинности.

Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис Главархива Москвы. С его помощью жители столицы и области могут найти информацию о месте хранения кадровых документов. Там можно найти первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.