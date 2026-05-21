21 мая, 09:04

Обязательная маркировка может затронуть 18 позиций детского питания в РФ

Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии (РосДНП) предложила расширить перечень продуктов, подлежащих обязательной цифровой маркировке, включив туда детское и лечебное питание. Соответствующее обращение направлено в адрес первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщает "Коммерсант".

В письме РосДНП фигурирует 18 новых позиций, включая всю молочную продукцию для детского питания, смеси и сухое молоко для раннего возраста, каши, лечебное питание, специальное диетическое, энтеральное (применяемое при дисфункции кишечника), диабетическое питание, а также продукцию для беременных и кормящих женщин.

В настоящее время все эти позиции не входят в перечень обязательной маркировки, не считая молочную продукцию для детей от 3 лет и консервированное питание для детей от 1 года.

В рамках эксперимента, который должен продлиться до 31 октября 2026 года, идет маркировка продукции для детей более младшего возраста. Предполагается, что по итогам будет принято решение о готовности рынка к техническому внедрению маркировки.

Свое предложение РосДНП базирует на нарушениях, выявленных в ходе проверок детского и специального питания. Например, в ряде случаев фиксировали использование запрещенного в таких продуктах красителя кармин, превышение содержания витаминов и минералов, белки животного происхождения, чей ввоз запрещен.

Речь идет об использовании маркировки в рамках системы "Честный знак". В ЦРПТ, операторе "Честного знака", заявили о готовности запуска и сопровождении маркировки в новой товарной группе, но добавили, что решение принимает правительство.

По данным представителя ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолта Хамзатова, на рынке детских товаров доля контрафакта сейчас достигает 30–40% и сохраняет тенденцию к росту. При этом в сегменте питания оценить долю подделок сложно. Периодически, по данным эксперта, в детском питании находят токсины, патогенные бактерии, фальшивые витамины и опасные химические примеси.

В пресс-службе одного из производителей молочной продукции добавили, что необходимо предоставить отрасли возможность иметь время на подготовку к внедрению маркировки. В другой компании добавили, что проблемы с доступом детского питания могут создать социальные риски.

Ранее общественники предложили ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, в том числе для колбасы и чипсов. По мнению авторов, это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки и долю фальсификата в молочной продукции. Кроме того, инициативная группа предложила сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными.

