Третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве

Третий подряд температурный рекорд может быть установлен в четверг, 21 мая, в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в этот день воздух может прогреться до 29–31 градуса. В связи с этим метеоролог не исключает обновление рекорда 2014 года, когда температура составила 29,2 градуса.

Метеоролог также указал, что показатели барометров остаются стабильными – 752 миллиметра ртутного столба.

21 мая в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Однако вечером может наблюдаться небольшой дождь и гроза. Порывы восточного и юго-восточного ветра составят 3–8 метров в секунду.

В начале следующей недели москвичей и жителей Центральной России ожидает полярное вторжение и осенняя погода. В частности, в понедельник, 25 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет от 8 до 11 градусов, а днем – 12–15 градусов, что сопоставимо с климатической нормой сентября.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до отметки 5 градусов, а днем температура воздуха окажется в пределах 13–16 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

