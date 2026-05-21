Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 08:34

Общество

Третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Третий подряд температурный рекорд может быть установлен в четверг, 21 мая, в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в этот день воздух может прогреться до 29–31 градуса. В связи с этим метеоролог не исключает обновление рекорда 2014 года, когда температура составила 29,2 градуса.

Метеоролог также указал, что показатели барометров остаются стабильными – 752 миллиметра ртутного столба.

21 мая в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Однако вечером может наблюдаться небольшой дождь и гроза. Порывы восточного и юго-восточного ветра составят 3–8 метров в секунду.

В начале следующей недели москвичей и жителей Центральной России ожидает полярное вторжение и осенняя погода. В частности, в понедельник, 25 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет от 8 до 11 градусов, а днем – 12–15 градусов, что сопоставимо с климатической нормой сентября.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до отметки 5 градусов, а днем температура воздуха окажется в пределах 13–16 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика