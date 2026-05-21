21 мая, 08:46

На юге Москвы строится газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино"

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

На юге столицы с начала 2026 года продолжается строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Нагатино" с параллельной реконструкцией газопровода среднего давления. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Новый объект улучшит надежность и стабильность системы газоснабжения РТС, которая снабжает теплом и горячей водой значительную часть жителей округа. Реализацию проекта проводят специалисты комплекса городского хозяйства.

Мероприятия осуществляются в два этапа в условиях плотной городской среды и ограниченного пространства. Работы ведутся с использованием как открытого, так и закрытого методов прокладки.

Первый способ включает разработку траншей, укладку трубопровода и последующее восстановление территории. На сложных участках применяются современные бестраншейные технологии, такие как бурошнековое бурение, микротоннелирование, горизонтальное наклонное бурение и метод управляемого прокола. Это позволяет свести к минимуму воздействие на городскую инфраструктуру и минимизировать неудобства для горожан.

Газопровод протянется на 1,2 километра, из которых 858 метров будут проложены в рамках первого этапа, а около 360 метров – на втором. Трубы для газопровода изготовлены из полиэтилена и имеют диаметр 500 миллиметров, часть из них будет уложена в защитные футляры.

Вместе с тем в проекте предусмотрено создание шести закрытых переходов и установка запорной арматуры. В рамках первого этапа будет поставлено четыре таких устройства, а на втором – одно.

В дальнейшем оборудование оснастят дистанционным управлением и интегрируют в систему диспетчерского управления "Мосгаза". Для этого используются шкафы с запорными устройствами столичного газового хозяйства и кабельные линии.

Проект обеспечит стабильное и непрерывное газоснабжение РТС "Нагатино", создаст дополнительный запас мощности и повысит устойчивость инженерных систем Южного административного округа Москвы.

На данный момент выполнено около трети от общего объема работ, которые планируется завершить в четвертом квартале текущего года.

В московском комплексе городского хозяйства подчеркнули, что проекты по модернизации и улучшению надежности коммунальных систем соответствуют целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Тем временем на востоке Москвы идет строительство крупного ГРП "Косино с/х Моссовета". Его пропускная способность – 200 тысяч кубометров в час. За счет этого распределительные сети продолжат работать устойчиво и бесперебойно даже в условиях больших нагрузок.

