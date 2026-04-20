20 апреля, 13:01

Строительство крупного газорегуляторного пункта стартовало на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "МОСГАЗ"

Строительство крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Косино с/х Моссовета" стартовало на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Отмечается, что благодаря новому ГРП горожане будут стабильно получать газ. Его пропускная способность составит 200 тысяч кубометров в час, за счет чего распределительные сети продолжат работать устойчиво. Также это гарантирует бесперебойное газоснабжение даже во время самых больших нагрузок.

Газорегуляторный пункт получит новейшее оборудование, созданное на собственном производстве Мосгаза. Оно надежное и нешумное, что соответствует требованиям безопасности.

У всех ГРП Москвы есть запорные устройства, параметры которых отслеживают в центральной диспетчерской. Это позволяет управлять газовым хозяйством в режиме реального времени.

Ранее сотрудники Мосгаза проверили более 5 тысяч сварных соединений на столичных газопроводах. Проверки осуществляются во время строительства, реконструкции и капремонта. Без диагностики объекты не вводят в эксплуатацию.

В ходе проверок специалисты применяют ультразвуковой и рентгенографический методы. Для этого конструкцию можно не вскрывать.

