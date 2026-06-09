Кадровый эксперт Варакин похвалил компании, которые возвращают бывших сотрудников

Примерно половина компаний в России хотела вернуть бывших сотрудников, сообщили аналитики. В каком случае стоит принимать приглашение от экс-работодателя – в материале Москвы 24.
Назад в будущее?
Почти половина российских работодателей (48%) пыталась вернуть экс-сотрудников за последний год, следует из результатов исследования одного из сервисов по поиску вакансий. Ранее эта цифра составляла только 32%.
По данным аналитиков, в 67% организаций на приглашения откликнулись несколько человек, в 14% – все, в ком были заинтересованы, а каждый пятый работодатель (19%) не сумел никого вернуть. Среди жителей страны, которые ведут трудовую деятельность, хотя бы раз получали предложение вернуться 52% опрошенных, однако согласились только 15%. Женщины сталкиваются с подобной ситуацией больше по сравнению с мужчинами (54% против 49%), но и отвергают приглашения чаще (40% против 33%).
Кроме того, среди специалистов до 35 лет их получали 55%, тогда как в категории от 45 и выше – 48%. Зато последние принимают предложения охотнее – 20% против 9% у молодых. При этом обладатели среднего профессионального образования получают такие оферы чаще выпускников вузов. Авторы исследования объяснили это дефицитом квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и добывающих отраслях.
Основной мотивацией вернуться, по результатам опроса, стала хорошая оплата труда (24%). Дружный коллектив назвали 12%, улучшение условий или комфортный распорядок дня – 10%, повышение или более престижная должность – 10%, заинтересованность в работе – 9%. Стабильность компании важна для 7% опрошенных, приход других руководителей – для 2%. Те, кто отказывается от возвращения, в первую очередь ссылаются на низкий оклад (19%), неприемлемые условия (16%) и принцип "не возвращаться" (15%). Скандалы с начальством отпугивают 9%, а мотивация идти дальше – 8%, показал опрос.
Прагматичный подход
Кадровый эксперт Илья Варакин в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что грамотный HR-менеджер никогда не расстается с экс-работником "в одну калитку", как и грамотный сотрудник не меняет место бесповоротно. Таким образом, ситуацию стоит воспринимать прагматично.
"На данный момент компания не может продолжить взаимодействие и предлагает расстаться, либо сотрудник видит свое будущее в другой организации. Но ситуация может поменяться: откроется новая вакансия, начнется проект, или у сотрудника может появиться необходимость продолжить работу на прошлом месте. Поэтому мосты жечь никогда не нужно, стоит уходить от конфликтов. Это не мода, а практика здоровых, трезвых, конструктивных людей", – отметил эксперт.
То, что таких случаев стало больше, эксперт связал с тем, что за последние полгода компании оптимизировались и с многими сотрудниками приходилось расставаться по экономическим причинам. Теперь же у бизнеса начала появляться возможность вернуться на рынок, и поэтому они обращаются к проверенным кадрам.
Он также положительно отметил руководителей, которые всегда готовы вернуть сотрудника, который уходил без конфликтов, набрался нового опыта и теперь может его привнести в прежнее место.
"Для кандидатов хороший сигнал, если в компании есть сотрудники, которые уходили несколько раз и возвращались. Для них это показатель того, что организация трезвая, взрослая, конструктивная, прагматически смотрит на опыт и никогда не сжигает мосты", – заключил Варакин.
По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, тренд на возврат сотрудников действительно усилился, и у этого есть четкие причины со стороны как бизнеса, так и самих специалистов.
"Главная причина – кадровый голод. Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего – сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы", – рассказала она Москве 24.
В таких условиях компаниям проще вернуть уже обученного сотрудника, который знает внутренние процессы, чем искать нового. Такой специалист понимает корпоративную культуру и коммуникации, что снижает риски ошибок и время на адаптацию, а соответственно, повышает возврат инвестиций в бизнес, объяснила Лоикова.
Кроме того, такой работник рискует вызвать демотивацию у лояльных коллег, которые оставались на своем месте.
"Они могут посчитать, что вернувшийся специалист получит повышение или бонус, не пройдя через сложный период. Если человек ушел из-за конфликта с руководителем или нелюбви к задачам, при возвращении эти проблемы могут проявиться снова", – уточнила Лоикова.
Соглашаться на приход обратно стоит, если компания готова исправить причины случившегося, например пересмотрит оплату, предложит карьерный апгрейд и четкое оформление на новую должность, а не возврат на старую роль.
"Важно вернуться не беглецом, который ушел от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно", – пояснила она.
При этом соглашаться не стоит, если текущий работодатель был причиной выгорания, плохого самочувствия и токсичного поведения. Также если компания просто закрывает "дыру" в сезон, а после решения проблем от человека избавятся, резюмировала эксперт.