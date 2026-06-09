Кадровый эксперт Варакин похвалил компании, которые возвращают бывших сотрудников

Примерно половина компаний в России хотела вернуть бывших сотрудников, сообщили аналитики. В каком случае стоит принимать приглашение от экс-работодателя – в материале Москвы 24.

Назад в будущее?

Почти половина российских работодателей (48%) пыталась вернуть экс-сотрудников за последний год, следует из результатов исследования одного из сервисов по поиску вакансий. Ранее эта цифра составляла только 32%.

По данным аналитиков, в 67% организаций на приглашения откликнулись несколько человек, в 14% – все, в ком были заинтересованы, а каждый пятый работодатель (19%) не сумел никого вернуть. Среди жителей страны, которые ведут трудовую деятельность, хотя бы раз получали предложение вернуться 52% опрошенных, однако согласились только 15%. Женщины сталкиваются с подобной ситуацией больше по сравнению с мужчинами (54% против 49%), но и отвергают приглашения чаще (40% против 33%).

Кроме того, среди специалистов до 35 лет их получали 55%, тогда как в категории от 45 и выше – 48%. Зато последние принимают предложения охотнее – 20% против 9% у молодых. При этом обладатели среднего профессионального образования получают такие оферы чаще выпускников вузов. Авторы исследования объяснили это дефицитом квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и добывающих отраслях.

Основной мотивацией вернуться, по результатам опроса, стала хорошая оплата труда (24%). Дружный коллектив назвали 12%, улучшение условий или комфортный распорядок дня – 10%, повышение или более престижная должность – 10%, заинтересованность в работе – 9%. Стабильность компании важна для 7% опрошенных, приход других руководителей – для 2%. Те, кто отказывается от возвращения, в первую очередь ссылаются на низкий оклад (19%), неприемлемые условия (16%) и принцип "не возвращаться" (15%). Скандалы с начальством отпугивают 9%, а мотивация идти дальше – 8%, показал опрос.

Прагматичный подход

Кадровый эксперт Илья Варакин в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что грамотный HR-менеджер никогда не расстается с экс-работником "в одну калитку", как и грамотный сотрудник не меняет место бесповоротно. Таким образом, ситуацию стоит воспринимать прагматично.

"На данный момент компания не может продолжить взаимодействие и предлагает расстаться, либо сотрудник видит свое будущее в другой организации. Но ситуация может поменяться: откроется новая вакансия, начнется проект, или у сотрудника может появиться необходимость продолжить работу на прошлом месте. Поэтому мосты жечь никогда не нужно, стоит уходить от конфликтов. Это не мода, а практика здоровых, трезвых, конструктивных людей", – отметил эксперт.

То, что таких случаев стало больше, эксперт связал с тем, что за последние полгода компании оптимизировались и с многими сотрудниками приходилось расставаться по экономическим причинам. Теперь же у бизнеса начала появляться возможность вернуться на рынок, и поэтому они обращаются к проверенным кадрам.





Илья Варакин кадровый эксперт Есть мнение, что нельзя возвращать старого сотрудника, так как он опять перебежит при первом же хорошем предложении. Также некоторые говорят, будто это дурной тон. Лично я слышу это только от молодых руководителей, у которых нет большого опыта: "Ой, уже был, больше не хочу". Нужно смотреть на каждого конкретного сотрудника с точки зрения целесообразности его прихода.

Он также положительно отметил руководителей, которые всегда готовы вернуть сотрудника, который уходил без конфликтов, набрался нового опыта и теперь может его привнести в прежнее место.

"Для кандидатов хороший сигнал, если в компании есть сотрудники, которые уходили несколько раз и возвращались. Для них это показатель того, что организация трезвая, взрослая, конструктивная, прагматически смотрит на опыт и никогда не сжигает мосты", – заключил Варакин.

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, тренд на возврат сотрудников действительно усилился, и у этого есть четкие причины со стороны как бизнеса, так и самих специалистов.

"Главная причина – кадровый голод. Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего – сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы", – рассказала она Москве 24.

В таких условиях компаниям проще вернуть уже обученного сотрудника, который знает внутренние процессы, чем искать нового. Такой специалист понимает корпоративную культуру и коммуникации, что снижает риски ошибок и время на адаптацию, а соответственно, повышает возврат инвестиций в бизнес, объяснила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Риск в том, что у таких сотрудников закрепится негативная модель поведения: ушел, вернулся, и в следующий раз он снова может уйти при малейших трудностях или лучшем предложении. У него может возникнуть уверенность, что компания будет возвращать его всеми усилиями и с повышением зарплаты.

Кроме того, такой работник рискует вызвать демотивацию у лояльных коллег, которые оставались на своем месте.

"Они могут посчитать, что вернувшийся специалист получит повышение или бонус, не пройдя через сложный период. Если человек ушел из-за конфликта с руководителем или нелюбви к задачам, при возвращении эти проблемы могут проявиться снова", – уточнила Лоикова.

Соглашаться на приход обратно стоит, если компания готова исправить причины случившегося, например пересмотрит оплату, предложит карьерный апгрейд и четкое оформление на новую должность, а не возврат на старую роль.

"Важно вернуться не беглецом, который ушел от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно", – пояснила она.

При этом соглашаться не стоит, если текущий работодатель был причиной выгорания, плохого самочувствия и токсичного поведения. Также если компания просто закрывает "дыру" в сезон, а после решения проблем от человека избавятся, резюмировала эксперт.

