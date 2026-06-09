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09 июня, 12:27

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Эксперт Лоикова: вернувшийся на прошлую работу сотрудник может требовать пересмотр оплаты

Эксперт рассказала, какие условия можно выдвинуть при возвращении на прежнюю работу

Фото: 123RF.com/dolgachov

Сотрудник может потребовать пересмотр оплаты, карьерный апгрейд и четкое оформление на новую должность при возвращении на прежнее место работы. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Важно вернуться не беглецом, который ушел от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно", – подчеркнула она.

При этом не стоит соглашаться на возвращение, если работодатель был причиной выгорания, плохого самочувствия и токсичного поведения, а также если компания просто закрывает "дыру" в сезон, отметила Лоикова.

При этом тренд на возврат сотрудников в России усилился, добавила эксперт. У этого направления есть четкие причины со стороны как бизнеса, так и самих сотрудников. Главной причиной является кадровый голод, компаниям проще вернуть уже обученного сотрудника.

"Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего – сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы", – пояснила Лоикова.

Специалист, который уже работал в компании, понимает корпоративную культуру и коммуникации. Это, в свою очередь, снижает риски ошибок и время на адаптацию.

Вместе с тем эксперт отметила и риски подобной кадровой политики. Например, у таких сотрудников может закрепиться негативная модель поведения – может возникнуть уверенность, что компания будет возвращать их всеми усилиями. Кроме того, возвращение этого специалиста может вызвать демотивацию у лояльных коллег. Также если человек ушел из-за конфликта с руководителем или нелюбви к задачам, при возвращении эти проблемы могут проявиться снова.

"Соглашаться на приход обратно стоит, если компания готова исправить причины случившегося: например, если есть предложение достойной зарплаты (ключевой фактор – 24%, по данным исследований), улучшения условий графика (10%) и новой должности либо повышения (10%)", – заключила эксперт.

Согласно проведенным исследованиям, вернуть обратно бывших сотрудников за год пытались 48% российских компаний. При этом еще год назад их количество составляло 32%. Среди тех организаций, которые звали работников обратно, лишь 14% смогли вернуть всех, кого хотели.

Главными причинами, из-за которых экс-сотрудники возвращаются обратно, являются достойная оплата труда, коллектив, улучшение условий труда или график, предложение повышения или новой должности.

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