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06 июня, 10:07

Общество

Матвиенко заверила, что перехода на шестидневную рабочую неделю в РФ не будет

Фото: пресс-служба Совета Федераций

В России не будет перехода на шестидневную рабочую неделю, так как это противоречит Трудовому кодексу, рассказала в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ПМЭФ.

Она подчеркнула, что в правительстве такие предложения не только не рассматривают, но и никогда не примут.

"У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать", – указала она.

Матвиенко добавила, что бизнесмен Олег Дерипаска, который предложил такие изменения, известен своим "специфическим" и "острым" юмором. По ее словам, он, возможно, пытался сказать, что всем нужно работать больше, эффективнее и качественнее. При этом сам Дерипаска является успешным бизнесменом, потому что и сам много работает.

Миллиардер аргументировал свое предложение необходимостью ускорить трансформацию экономики от глобальных возможностей к региональным реалиям, несмотря на существующие ограничения. Его поддержал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, который отметил, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график.

Однако против выступили в Госдуме – в частности, глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что изменения трудового законодательства нужно обсуждать в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Федерация независимых профсоюзов России также выступила против предложения.

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