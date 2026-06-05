Гастрономический фестиваль "Вкус Москвы" пройдет в столице 27–28 июня 2026 года

Мастер-классы по изготовлению кофе, дегустации и тренировки по боксу проведет столичный бизнес в рамках спецпроекта "Время возможностей". Куда еще отправиться этим летом – в материале Москвы 24.

Мастер-класс по кофе и дегустации

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Специальные предложения для горожан подготовили столичные бизнесмены, участвующие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве". Посетителей ждут бесплатные мероприятия, скидки и акции на различных площадках.

Например, кафе, рестораны, фитнес-клубы, образовательные центры, творческие и спортивные студии предложат интересные варианты досуга в июне. Выгодные условия также будут действовать в магазинах, отелях, учреждениях культуры, салонах красоты и заведениях сферы услуг.

Одна из участниц проекта, франчайзи "Do.Bro кофе" Татьяна Иваненкова рассказала, что открыла свой бизнес всего 5 месяцев назад и решила присоединиться к программе, чтобы привлечь новую аудиторию. В течение всего лета она предлагает желающим посетить бесплатные мастер-классы, где взрослые изучат тонкости приготовления холодного кофе, побывают на экскурсии по кофейне, а также примут участвуют в совместной варке и дегустации. Дети смогут создать авторские лимонады из сезонных ингредиентов, которые можно забрать с собой.





Татьяна Иваненкова предприниматель Хочется, чтобы кофейня стала местом притяжения не только для взрослых, но и для родителей с детьми, чтобы они проводили здесь время вместе. Уверена, что проект станет важным инструментом для продвижения, которое особенно необходимо начинающим предпринимателям.

Также в рамках проекта "Время возможностей" гостей приглашают посетить международный гастрономический фестиваль "Вкус Москвы" на территории комплекса "Три вокзала. Депо" с 27 по 28 июня. Программа мероприятий включает кулинарные мастер-классы от шеф-поваров в формате CHEF’S SECRET. В том числе гостей ждут различные дегустации. Помимо этого, на площадке будет работать кинопаркинг под открытым небом.

Изготовить амулет и освоить бокс

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

До 12 июля все желающие могут бесплатно посетить выставку "Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики" под руководством основателя Марии Айзиной.

Экспозиция включает редкие фото- и видеоматериалы, первые рукописные карты северных маршрутов и изображения старинных судов. Важной частью выставки стали работы фотографа и режиссера Леонида Круглова, посвященные суровой природе полярного региона и быту исследователей. Дополнительно на площадке организованы творческие мастер-классы, где посетители могут изготовить авторский амулет или создать персональный стикерпак.

Также до конца лета получится посетить интерактивную экскурсию "В тишине". Здесь предлагается отдохнуть от городского шума, а также научиться говорить руками и слушать глазами: гости в сопровождении экскурсовода пройдут пять залов, где откроют новые способы общения.

Для любителей спорта владелец сети клубов единоборств Namode Владимир Першай проведет бесплатные открытые тренировки по классическому боксу. Занятия под руководством тренера с 10-летним стажем будут доступны в течение всего лета на базе первого клуба сети в Бутырском районе. Посетить активности могут взрослые, а также дети от 12 лет.

В свою очередь, урбанфест "Уличная культура большого города" состоится 20 июня. Гостям представится возможность не только покататься в скейт-парке, но и принять участие в мастер-классах по граффити, хип-хоп-баттле и скейт-шоу на мини-рампе. В вечернее время программу продолжит фестиваль уличной музыки.

К тому же гости смогут бесплатно подняться на смотровую площадку на Казанском вокзале до 6 сентября и познакомиться с историей и традициями русского зодчества. Это произошло благодаря участию в проекте холдинга РЖД.

Более подробно с активностями и расписанием можно познакомиться на странице проекта.

