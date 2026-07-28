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28 июля, 11:02

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UOL: "Спартак" предложил 20 млн евро за участника ЧМ в составе сборной Аргентины Лопеса

"Спартак" предложил 20 млн евро за участника ЧМ в составе сборной Аргентины Лопеса

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Московский футбольный клуб "Спартак" направил бразильскому "Палмейрасу" предложение о переходе 25-летнего нападающего сборной Аргентины Хосе Лопеса, сообщает портал UOL.

Российский клуб предложил за игрока 20 миллионов евро фиксированной выплаты и еще 5 миллионов в виде бонусов. "Палмейрас" ответил отказом, однако, по данным источника, "Спартак" продолжает обсуждение трансфера с бразильской стороной.

Лопес выступает за "Палмейрас" с лета 2022 года, его контракт действителен до декабря 2029 года. При этом рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 25 миллионов евро.

В составе "Палмейраса" Лопес провел 214 матчей, забил 71 гол и сделал 25 результативных передач. На чемпионате мира 2026 года он выступал за сборную Аргентины: принял участие в двух матчах, провел на поле в общей сложности 18 минут и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что армянский полузащитник Эдуард Сперцян покинул футбольный клуб "Краснодар" и перешел в саудовский "Аль-Ахли". По данным СМИ, трансфер обошелся арабскому клубу в 25 миллионов долларов.

В пресс-службе краснодарского ФК Сперцяна назвали одним из самых талантливых воспитанников клубной академии. В составе команды он забил 58 голов и сделал 44 результативные передачи.

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