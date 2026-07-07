"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли"

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Армянский полузащитник Эдуард Сперцян покинул футбольный клуб "Краснодар" и перешел в саудовский "Аль-Ахли". Об этом сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Детали контракта не раскрываются, однако ранее журналист Фабрицио Романо утверждал, что трансфер обошелся арабскому клубу в 25 миллионов долларов.

В пресс-службе "черно-зеленых" Сперцяна назвали одним из самых талантливых воспитанников клубной академии. За 185 матчей в составе команды он забил 58 голов и сделал 44 результативные передачи, став вторым бомбардиром в истории ФК.

"Спасибо за все, капитан. Удачи на новом этапе карьеры", – добавили в клубе.

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником "Краснодара". В сезоне-2024/25 вместе с командой спортсмен стал чемпионом России. В завершившемся сезоне РПЛ полузащитник отличился 13 голами и 16 результативными передачами, благодаря которым смог повторить рекорд по этому показателю.

Ранее столичный ФК ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина. Контракт с 24-летним спортсменом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Одновременно с этим ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым еще на один сезон. Он выступает за "армейцев" на протяжении всей карьеры.