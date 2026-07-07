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07 июля, 15:12

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The Standard: английский футболист Хендерсон выбыл из ЧМ-2026 из-за травмы

Английский футболист Хендерсон выбыл из ЧМ-2026 из-за травмы

Фото: AP Photo/Steve Luciano

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выбыл из чемпионата мира по футболу из-за травмы запястья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Standard.

По данным издания, инцидент с 36-летним спортсменом случился после победы англичан над Мексикой в матче 1/8 финала. Во время празднования Хендерсон перелезал через рекламный щит, неудачно упал на руку и покинул поле на носилках.

Футболист остался в Мехико вместе с представителем медицинского штаба сборной и не вернулся на базу команды в Канзас-Сити. Ему предстоит операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть мундиаля, рассказали журналисты.

На ЧМ-2026 Хендерсон провел лишь несколько минут в матче группового этапа против Панамы. Эта встреча была для него 90-й в составе английской сборной, за которую он выступает с 2010 года.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира по футболу. О завершении карьеры он заявил еще перед игрой против Испании. После проигрыша сборной Португалии футболист подтвердил свое решение.

На ЧМ-2026 пройдут последние два матча 1/8 финала

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