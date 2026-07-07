Роналду отыграл последний матч в карьере

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Португальский нападающий Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира по футболу, передает News.ru.

О завершении карьеры он объявил перед игрой против Испании. После проигрыша национальной команды Португалии на ЧМ спортсмен подтвердил свое решение.

За карьеру на чемпионатах мира футболист принял участие в 27 встречах – это на 3 матча меньше, чем у Лионеля Месси. На счету Роналду – 11 голов, из которых только один был забит в плей-офф, во время матча 1/16 чемпионата мира 2026 против Хорватии.

Роналду за время профессиональной карьеры завоевал 5 титулов победителя Лиги чемпионов, стал чемпионом Европы и дважды выигрывал Лигу наций. Кроме того, на его счету – рекорды по числу забитых мячей в истории Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

В матче со сборной Узбекистана футболист стал первым в истории игроком, забивавшим на 6 чемпионатах мира. Также он занимает второе место среди футболистов старше 40 лет, которым удавалось отличиться голом на ЧМ. Рекорд принадлежит камерунцу Роже Милле, поразившему ворота сборной России в 1994 году в возрасте 42 лет.

Помимо этого, во время игры против Хорватии Роналду установил 2 рекорда – он стал самым возрастным спортсменом, принявшим участие в плей-офф чемпионата мира по футболу, а также самым возрастным спортсменом, который забил гол на данном этапе турнира.

