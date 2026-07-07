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07 июля, 09:03

Происшествия

В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

В Кызыле удалось найти 15-летнюю школьницу, которая пропала 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что девочка жива и здорова. Установлено, что подросток проживает в неполной семье, а также ранее уже уходила из дома. В связи с этим девочку определят на профилактический учет.

Между тем в Кызыле продолжаются поиски двух 13-летних девочек, которые 1 июля ушли из дома и не вернулись. По камерам видеонаблюдения было установлено, что они направлялись в сторону набережной Енисея. Позже на берегу нашли их телефоны и обувь.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают три версии: утопление, совершение противоправных действий и суицид. Численность поисковой группировки превысила тысячу человек – в операции участвуют 1021 человек, объединенные в 241 группу, а также 19 плавсредств, предоставленных государственными службами и частными лицами.

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