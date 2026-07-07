В Москве задержали мужчину за сексуальное насилие над ребенком

Фото: depositphotos/alexraths

В столице задержали иностранного гражданина за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе главка СК России по городу.

По данным следствия, вечером 4 июля мужчина находился в автобусе. Воспользовавшись отсутствием других лиц и физическим превосходством, он напал на ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему предъявлены обвинения. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за истязание малолетних детей. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в 2024 году осужденный систематически применял насилие к двум несовершеннолетним. Он объяснял свои действия воспитанием, однако в результате пострадавшие подвергались физическим и психическим страданиям.