07 июля, 09:47Происшествия
В Москве задержали мужчину за сексуальное насилие над ребенком
Фото: depositphotos/alexraths
В столице задержали иностранного гражданина за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе главка СК России по городу.
По данным следствия, вечером 4 июля мужчина находился в автобусе. Воспользовавшись отсутствием других лиц и физическим превосходством, он напал на ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему предъявлены обвинения. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за истязание малолетних детей. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Установлено, что в 2024 году осужденный систематически применял насилие к двум несовершеннолетним. Он объяснял свои действия воспитанием, однако в результате пострадавшие подвергались физическим и психическим страданиям.
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