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07 июля, 10:15

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Daily Mail: крупные серые сферы выбросило на пляж в Квинсленде

Крупные серые сферы выбросило на пляж в Квинсленде

Фото: fire.qld.gov.au

Крупные серые сферы с трубами вынесло на австралийский пляж Форрест-Бич в штате Квинсленд. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

За выходные на побережье нашли как минимум четыре таких предмета. Экстренные службы незамедлительно доставили их на экспертизу, но пока их происхождение не установили. Местные власти, в свою очередь, посчитали объекты потенциально опасными и ввели вокруг них 50-метровую зону отчуждения.

Пожарные призвали отдыхающих держаться подальше от подозрительных находок и сразу звонить спасателям. Эксперты допустили, что внутри объектов может быть токсичное вещество либо взрывоопасный компонент.

Пользователи в социальных сетях тоже выдвинули несколько версий. Они предположили, что это могут быть топливные баки спутников с гидразином, контейнеры для транспортировки наркотиков, а также детали рыболовного оборудования. Ни одну из этих догадок власти пока не подтвердили.

При этом на побережье может выбрасывать как фрагменты промышленного оборудования и рыболовных снастей, так и элементы летательных аппаратов, буйки, резервуары и другие объекты, однако сразу определить их происхождение не всегда удается.

Ранее на островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla. Один из них на острове Комо обнаружил житель острова Севулони Тагимоце. Он признался, что не сразу понял, что именно перед ним лежит.

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