Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 10:46

Туризм

Визовый центр Словакии в России приостановил выдачу шенгенских виз

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений по большинству других категорий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне в июле и августе смогут оформить шенгенскую визу Словакии только для поездок с целью участия в спортивных мероприятиях. Ограничения не затронут оформление национальных виз в страну, документы на них по-прежнему принимаются независимо от цели поездки.

Ранее записавшимся на подачу заявителям с туристическими, деловыми и гостевыми целями аннулируют записи. При этом сервисный сбор обещают вернуть полностью. Средства автоматически поступят на банковскую карту, с которой производилась оплата, в течение 7–15 дней.

В визовом центре заявили, что прием документов по другим направлениям планируют возобновить после августа, однако конкретные сроки пока не назвали.

В АТОР отметили, что ситуация вряд ли вызовет серьезный ажиотаж среди российских туристов, так как Словакия не входит в число самых популярных стран для получения шенгенских виз. По итогам 2025 года гражданам России выдали 1 149 словацких виз, причем многократными были 46% из них.

Для сравнения, за тот же период Италия оформила россиянам более 161 тысячи шенгенских виз, Франция – свыше 156 тысяч, а Греция – 59 тысяч.

Ранее стало известно, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет сам человек, родитель или законный опекун несовершеннолетнего.

Читайте также


туризм

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика