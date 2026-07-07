Визовый центр Словакии в России приостановил выдачу шенгенских виз

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Визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений по большинству других категорий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне в июле и августе смогут оформить шенгенскую визу Словакии только для поездок с целью участия в спортивных мероприятиях. Ограничения не затронут оформление национальных виз в страну, документы на них по-прежнему принимаются независимо от цели поездки.

Ранее записавшимся на подачу заявителям с туристическими, деловыми и гостевыми целями аннулируют записи. При этом сервисный сбор обещают вернуть полностью. Средства автоматически поступят на банковскую карту, с которой производилась оплата, в течение 7–15 дней.

В визовом центре заявили, что прием документов по другим направлениям планируют возобновить после августа, однако конкретные сроки пока не назвали.

В АТОР отметили, что ситуация вряд ли вызовет серьезный ажиотаж среди российских туристов, так как Словакия не входит в число самых популярных стран для получения шенгенских виз. По итогам 2025 года гражданам России выдали 1 149 словацких виз, причем многократными были 46% из них.

Для сравнения, за тот же период Италия оформила россиянам более 161 тысячи шенгенских виз, Франция – свыше 156 тысяч, а Греция – 59 тысяч.

Ранее стало известно, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет сам человек, родитель или законный опекун несовершеннолетнего.