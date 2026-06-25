Срок выдачи виз в Италию для россиян увеличился

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Время обработки документов для получения в России визы Италии увеличилось: процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр VMS.

"Официальная рекомендация: подавать заявление на визу не позднее чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля, иногда появляются слоты и на более ранние даты", – рассказали в ассоциации.

Там отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте VMS отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Там предупредили, что из-за этого подавать заявление на визу надо с запасом по времени.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в 2025 году выдал россиянам свыше 620 тысяч туристических виз. Это на 10,2% больше, чем в 2024 году. Также такая цифра стала рекордной с 2022 года.