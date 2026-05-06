06 мая, 19:21

Euractiv: страны ЕС выдали россиянам 620 тыс турвиз в 2025 году

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

В 2025 году страны Европейского союза (ЕС) выдали гражданам России более 620 тысяч туристических виз, сообщил брюссельский портал Euractiv.

Этот показатель на 10,2% больше, чем в 2024-м. Также он стал рекордным с 2022 года. Тем не менее портал не привел объяснений такой статистике.

Решения о выдаче виз страны ЕС принимают самостоятельно, однако на уровне Евросоюза с начала спецоперации действует ряд ограничений, включая общую рекомендацию отказывать россиянам в визах. Кроме того, с ноября 2025 года в Евросоюзе фактически запрещена выдача многократных виз.

Ранее Владимир Путин заявил о росте потока российских туристов на Сейшельские острова. По его словам, у направления есть потенциал для дальнейшего развития. Также российский лидер поблагодарил руководство Сейшел за создание комфортных условий для граждан РФ.

